ЦСКА обыграл "Торпедо" и прервал трехматчевую серию без побед в КХЛ

Армейский клуб победил в гостях со счетом 3:2 в овертайме

Хоккеисты ЦСКА © Егор Алеев/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях со счетом 3:2 в овертайме обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Виталий Абрамов (10-я минута), Денис Гурьянов (18) и Иван Дроздов (61). У "Торпедо" отличились Владимир Ткачев (48) и Егор Соколов (60).

ЦСКА прервал серию из трех поражений, команда набрала 43 очка после 40 матчей и занимает седьмое место в Западной конференции. "Торпедо" идет на пятой строчке Запада с 50 очками после 38 встреч.

В следующем матче ЦСКА примет московский "Спартак" 28 декабря, "Торпедо" в этот же день на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".

В других матчах игрового дня уфимский "Салават Юлаев" дома со счетом 4:2 обыграл хабаровский "Амур", екатеринбургский "Автомобилист" на выезде переиграл казахстанский "Барыс" (4:1), челябинский "Трактор" в гостях разгромил тольяттинскую "Ладу" (6:1), череповецкая "Северсталь" со счетом 4:3 в овертайме дома обыграла "Сочи".