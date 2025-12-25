РФС может повторно оспорить в CAS отстранение от международных турниров

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил работу других федераций и Олимпийского комитета России по возвращению российских спортсменов на соревнования

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант с повторным обращением в Спортивный арбитражный суд (CAS) по допуску команд до международных турниров. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее ряд российских федераций по видам спорта добились в CAS права для спортсменов участвовать в международных соревнованиях.

"Будем координировать свою позицию с Олимпийским комитетом России, с Генеральной прокуратурой. Мы рассматриваем разные варианты, в том числе со второй судебной попыткой восстановления нас в правах, - сказал Митрофанов. - Хотя нам кажется, что все и так уже считают восстановление России в международных соревнованиях, в частности в футболе, правильным и логичным решением. Мы все равно к этому придем, наше отсутствие вредит развитию спорта, в частности футбола, не только в России, но и в Европе".

Ранее CAS не удовлетворил иски РФС. "Вы представляете, как нам было сложно в период 2022-2024 годов. РФС был одной из немногих федераций, которая с самого начала активно вела борьбу за свое восстановление, в том числе в международных судебных инстанциях. УЕФА и ФИФА тоже отмечали, что на ситуацию могли бы повлиять аналогичные действия федераций по другим видам спорта. Поэтому мы, конечно, приветствуем работу, которую сейчас проделывают федерации под руководством Олимпийского комитета России. В соревнованиях важно участвовать, чтобы формировать мнение спортивной общественности, болельщиков в других странах, что участие наших спортсменов - это правильно и нормально. Работа ОКР и федераций точно поможет тем усилиям, которые предпринимают РФС, федерации баскетбола, хоккея, волейбола по возвращению командных видов спорта", - добавил Митрофанов.