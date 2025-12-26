Митрофанов удовлетворен работой тренера молодежной сборной России Шабарова

В 2025 году молодежная сборная России выиграла Кубок Манаса

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский футбольный союз (РФС) удовлетворен работой старшего тренера молодежной сборной России Ивана Шабарова. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

В 2025 году молодежная сборная России выиграла Кубок Манаса с участием команд Ирана, Бахрейна и Киргизии до 23 лет, также провела товарищеские матчи со сверстниками из Колумбии, Узбекистана, Белоруссии и Саудовской Аравии.

"Иван Шабаров является не только прекрасным тренером, но и отличным методистом. Желаю ему достичь целей, которые он перед собой ставит, стать тренером большой команды, - сказал Митрофанов. - Это топовый специалист, таких в стране единицы. Мы довольны его работой в молодежной сборной".

Митрофанов поделился впечатлениями от игр молодежной сборной в 2025 году. "Молодежная сборная России является ближайшим резервом, и для нее РФС стремится создавать как можно более качественные условия. Много молодых футболистов, прошедших через молодежку, вызываются уже в основную национальную команду, - отметил Митрофанов. - В молодежке талантливые игроки, которые в том числе представляют клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги. Для нас важно, чтобы ребята не только варились внутри российских соревнований, но и могли сопоставить свой уровень с сильными иностранными соперниками. Матчи с разными странами и сильными клубами показывают уровень наших молодых футболистов. А также позволяют игрокам и тренерскому штабу развиваться".

"Если говорить о проблемах, то основная заключается в том, что клубы не всегда охотно отпускают игроков. Это касается в основном клубов из Первой лиги, поскольку в этом соревновании нет перерыва на матчи сборных. Думаю, что мы придем в итоге к тому, чтобы в Первой лиге не было матчей во время паузы на сборные. Молодежка - это серьезная школа, а не команда, куда вызываются на просмотр. Полноценный коллектив, который радует нас качеством футболистов, которые готовятся в рамках реформ, проводимых РФС с 2019 года", - добавил он.