Стефен Карри преодолел отметку в 26 тыс. очков в НБА

Он стал 22-м игроком в истории, которому удалось достичь данной отметки

Баскетболист "Голден Стэйт" Стефен Карри © AP Photo/ Eakin Howard

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри стал 22-м игроком в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), преодолевшим отметку в 26 тыс. набранных очков.

"Голден Стэйт" в ночь на 26 декабря дома победил "Даллас" (126:116). Карри набрал 23 очка, теперь на его счету 26 011 очков за карьеру в НБА. Лидером по этому показателю является форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс (42 429).

Карри является четырехкратным чемпионом НБА, всю карьеру он провел в "Голден Стэйт". Дважды разыгрывающий признавался самым ценным игроком. В составе сборной США дважды стал победителем Кубка мира и один раз выиграл золото Олимпиады.