Сальников уверен в возвращении флага и гимна российским спортсменам

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить юных российских спортсменов до всех соревнований с гимном и флагом

Первый заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Последние процессы в мировом спорте говорят о том, что в будущем российским спортсменам вернут флаг и гимн на международных соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя Федерации водных видов спорта России, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников.

"На самом деле мы движемся к тому, чтобы выступать со всеми атрибутами, в том числе флагом и гимном. Я уверен, что юниорам все вернут в ближайшие месяцы. Все понимают, что спорт не должен быть использован для политических целей. Это одна из немногих форм деятельности, которая объединяет людей, поэтому я очень надеюсь, что то влияние, которое было, исчезнет и мы вернемся к настоящим спортивным идеалам", - сказал Сальников.