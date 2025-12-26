Кагановская и Некрасов рассказали о самом ярком впечатлении чемпионата России

Фигуристы в соревнованиях танцоров заняли второе место

Редакция сайта ТАСС

Василиса Кагановская и Максим Некрасов © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, довольны, что на чемпионате России проехали обе программы чисто. Об этом они рассказали в интервью ТАСС.

Спортсмены на турнире в Санкт-Петербурге заняли второе место, уступив Александре Степановой и Ивану Букину.

"Какое самое яркое впечатление увозим с чемпионата России? То, что мы справились с эмоциями. Обе программы сделали чисто. Улучшили результат сезона и теперь знаем, к чему идти дальше и стремиться", - сказал Некрасов.

"Мне больше всего запомнился день короткой программы, - добавила Кагановская. - После произвольной мы уже были подуставшие. Морально тяжелее, когда ты катаешься через день, - дольше приходится держать концентрацию, ты не можешь полностью отпустить себя и выплеснуть эмоции. В итоге опустошаешься. А день короткой был ярким и эмоциональным. По ходу сезона мы чаще ошибались именно в короткой, поэтому, когда получилось показать ее чисто, это было очень классное ощущение".

Кагановской 20 лет, Некрасову - 25. Они также являются победителями финала Гран-при России прошлого сезона.