Кагановская рассказала, как тренеры Крылова и Горшков решают спорные ситуации

По словам фигуристки, тренеры их дуэта с Максимом Некрасовым всегда находят компромисс

Василиса Кагановская и Максим Некрасов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Тренеры танцевального дуэта Василисы Кагановской и Максима Некрасова Анжелика Крылова и Алексей Горшков всегда находят компромисс, если их мнения расходятся. Об этом в интервью ТАСС рассказала Кагановская.

"Слава богу, они у нас два взрослых и мудрых человека. И когда такое происходило, они между собой обсуждали и приходили к компромиссу. В основном всегда кто-то один с другим соглашался. Один раз Анжелика Алексеевна согласилась с Алексеем Юрьевичем, другой раз - наоборот. Сейчас же у нас есть мнение Анжелики Алексеевны и Алексея Юрьевича и есть мое мнение, с которым они не согласны. Но я, конечно, в шуточной форме говорю", - сказала Кагановская.

"Иногда действительно бывают такие тренировки, когда мы спорим. Один раз, например, спорили по поводу нарезки музыки. Я считала, что нужно делать так, а Алексей Юрьевич считал немного по-другому. Я надеялась на то, что приедет Анжелика Алексеевна и меня поддержит. Но она приехала и согласилась с Алексеем Юрьевичем. Это было обидно. Я не разговаривала с ними примерно пять минут", - добавила фигуристка.

Кагановской 20 лет, Некрасову - 25. Они являются серебряными призерами чемпионата России, победителями финала Гран-при России.