Получивший тяжелые травмы триатлонист Слепов не стал судиться с виновником ЧП

Инцидент произошел в августе во время гонки Ironstar на 113 км

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Триатлонист Илья Слепов, получивший в середине августа на соревнованиях в Москве тяжелые травмы в результате столкновения с вылетевшим на встречную полосу велосипедистом, не стал выдвигать виновному в ЧП спортсмену каких-либо судебных претензий. Об этом Слепов рассказал ТАСС.

44-летний Слепов принимал участие в гонке Ironstar на 113 км (плавание 1,9 км, велогонка 90 км и бег 21,1 км). После падения спортсмена увезли на скорой в больницу и поместили в реанимацию, Слепов был прооперирован и долгое время восстанавливался.

"Сейчас у меня все хорошо, хотя падение у меня тогда было действительно серьезное, - рассказал Слепов, выигравший в 2021 году в США чемпионат мира по триатлону среди любителей в возрасте от 40 до 44 лет. - Сейчас я в целом восстановился, через полгода надеюсь набрать оптимальную форму и снова выступать на соревнованиях. Пусть мне уже 44 года, но я намерен и дальше участвовать в гонках и побеждать на них".

"У меня были переломаны семь костей лица, но самое главное, что я остался жив. Был завал на встречной полосе, и один спортсмен со встречной полосы выехал мне прямо под колеса, поэтому не было никакой возможности избежать столкновения. Просто так все совпало, и слава богу, что я не сломал позвоночник тогда", - продолжил собеседник ТАСС.

По словам Слепова, спортсмен, вылетевший ему навстречу, пострадал куда меньше него, отделавшись только переломом ключицы. "Да, виноват в случившемся тот парень. Но он избегал столкновения и не был подготовлен должным образом технически. Если бы он умел лучше владеть велосипедом, то не сделал бы то, что сделал", - считает собеседник агентства.

Слепов рассказал, что не стал требовать с виновника происшествия какой-либо материальной компенсации и обращаться в суд. "Я не стал этого делать. Все-таки это спорт, в нем и такое бывает. Я понимал, что закон был бы на моей стороне, но с точки зрения спортивной этики этого не надо было делать. Парень просто не был готов", - заключил спортсмен.