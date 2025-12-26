Митрофанов рассказал о задачах РФС на 2026 год

Генеральный секретарь РФС отметил, что организация продолжит рассказывать органам государственной власти, крупным корпорациям и большому бизнесу о футболе

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский футбольный союз (РФС) в 2026 году продолжит рассказывать органам государственной власти, крупным корпорациям и большому бизнесу о футболе. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"У нас есть задача рассказывать о футболе аудитории, которая влияет на реальное развитие страны, - сказал Митрофанов. - Прежде всего это органы государственной власти, крупные корпорации и большой бизнес. Естественно, участие в таких мероприятиях, как "Россия - спортивная держава" или Петербургский международный экономический форум, для нас важно. Мы не просто "стоим ради присутствия". Мы привлекаем внимание к футболу, заключаем соглашения, показываем, что спорт и футбол - хороший и правильный инструмент развития всех инициатив. И планируем заниматься этим дальше".