"Металлург" продлил контракт с главным тренером Разиным

Соглашение рассчитано на два года

Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 26 декабря. Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Андреем Разиным на два года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Металлург" во главе с Разиным лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 37 матчах. Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что Разин по новому контракту в сумме получит 220 млн рублей.

"Продление контракта с Андреем Разиным - логичный шаг развития нашего клуба. Причем мы говорим не только о команде мастеров, но и о всей системе", - заявил спортивный директор "Металлурга" Евгений Бирюков.

Разину 52 года, он возглавляет "Металлург" с 2023 года. В 2024 году магнитогорская команда выиграла Кубок Гагарина. Также специалист тренировал череповецкую "Северсталь", владивостокский "Адмирал", ханты-мансийскую "Югру", екатеринбургский "Автомобилист" и клубы "Ижсталь" (Ижевск) и "Кристалл" (Саратов).

В качестве игрока Разин дважды становился чемпионом России в составе "Металлурга", был лучшим бомбардиром первенства страны, выигрывал Суперкубок Европы. В составе сборной России завоевывал серебро чемпионата мира.