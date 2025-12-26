В РФС рассказали об организации матчей российских футболисток в КНДР

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Матчи женской сборной России с командой КНДР удалось организовать благодаря хорошим отношениям с Федерацией футбола КНДР. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Женская сборная России 27 и 30 ноября в Пхеньяне провела два товарищеских матча с командой КНДР (2:5, 1:1).

"У нас хорошие отношения с Федерацией футбола КНДР, их команда - одна из сильнейших в мире, - сказал Митрофанов. - Женская сборная достойно сыграла с сильным соперником. Качество игры правильнее обсуждать с главным тренером. Понятно, что тяжело играть в другом часовом поясе, это сыграло свою роль, но такие матчи все равно важны для команды и тренерского штаба".