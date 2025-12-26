Колосков назвал призывы украинцев к санкциям "гласом вопиющего в пустыне"

Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко призвал подвергнуть санкциям и отстранить от выступления на спортивных соревнованиях представителей стран, поддерживающих Россию

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что призывы украинских функционеров о санкциях к странам, поддерживающим Россию, никого не растрогают. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Это призывы от безысходности, от отчаяния, невозможности на что-то повлиять. Потому что все больше международных спортивных федераций допускают российских спортсменов, причем с флагом и гимном. И все больше наших спортсменов получают нейтральный статус для участия в соревнованиях. Это их бесит, они ничего не могут сделать и, чтобы показать свою лояльность, выдумывают всякую глупость. Это все пустой звук, глас вопиющего в пустыне, это никого не растрогает", - сказал Колосков.

В качестве игрока Шевченко выигрывал Лигу чемпионов и "Золотой мяч". "Я его не знал, поэтому не знаю, какое у него настоящее лицо, что он за человек. И рассуждать о нем будет неприлично", - ответил Колосков на вопрос о причине такой риторики Шевченко.