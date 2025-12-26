Шахматистка Гунина на ЧМ будет выступать в свитере с изображением матрешки

Международная шахматная федерация отметила, что одежда россиянки соответствует дресс-коду

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Карташов/ ТАСС

ДОХА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская шахматистка Валентина Гунина на чемпионате мира по рапиду и блицу в Катаре будет выступать в свитере с изображением матрешки. Об этом она рассказала ТАСС.

Чемпионат мира по быстрым шахматам стартовал в пятницу в Дохе.

"Я придумала эту идею, и мой друг подарил мне этот свитер, - сказала Гунина. - Российского флага нет, но хоть матрешка будет. В Международной шахматной федерации сказали, что все соответствует дресс-коду".