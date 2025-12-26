Заслуженный артист РФ Ливанов мечтает поболеть за ЦСКА на фанатской трибуне

Актер отметил, что ему нравится выражать эмоции во время просмотра матча на трибуне

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заслуженный артист РФ Игорь Ливанов хотел бы один домашний матч футбольного ЦСКА провести с сыном на фанатской трибуне. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Домашняя арена армейцев, "ВЭБ-Арена", вместимостью 30,1 тыс. человек была открыта в сентябре 2016 года.

"Я мечтаю вместе с сыном, когда он подрастет, попасть на фанатскую трибуну. Потому что мне не нравится, когда рядом со мной сидят люди и стесняются своих эмоций, - сказал Ливанов. - Я сам кричу, ругаюсь, как и мой сын. Для меня в этот момент очень важно, что он рядом, и на фанатской трибуне я буду просто счастлив. Актер Андрей Кайков, которому я предложил тоже пойти туда, ответил, что там надо раздеваться по пояс. Надо, чтобы сын подрос в психологическом плане, потому что там, я точно знаю, сорвет крышу".