В "Балтике" заявили, что Талалаеву не подходит вариант со "Спартаком"

Специалист возглавляет калининградскую команду с 2024 года

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев © Виталий Невар/ ТАСС

ТАСС, 26 декабря. Главному тренеру калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрею Талалаеву будет сложно работать в московском "Спартаке" из-за структуры управления, в которой нет четкой иерархии. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал глава попечительского совета "Балтики" Илья Мясников.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Талалаев может возглавить "Спартак".

"Не уверен, что "Спартак" для Андрея Викторовича сейчас подходящий вариант. Думаю, он и сам это понимает: уйдя туда, он, скорее всего, проработает полсезона или максимум сезон. Там в целом сложно работать с точки зрения структуры управления. В "Балтике" ему комфортно. Здесь четкая иерархия: понятно, у кого что спрашивать, кто за что отвечает, от кого зависят решения", - сказал Мясников.

Талалаеву 53 года, он возглавил "Балтику" в сентябре 2024 года. В прошлом сезоне калининградская команда под его руководством стала победителем второго по силе дивизиона чемпионата России и вышла в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Ранее в элитном дивизионе Талалаев руководил нижегородской "Волгой", подмосковными "Химками", самарскими "Крыльями Советов", грозненским "Ахматом", московским "Торпедо", а также исполнял обязанности главного тренера "Ростова". В сезоне-2017/18 он занимал должность главного тренера ереванского "Пюника".

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах. "Балтика" идет на 5-й строчке, на счету команды 35 очков.