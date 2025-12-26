Дерипаску избрали на пост президента Федерации хоккея с мячом России

Новый глава организации был избран единогласно

Президент Федерации хоккея с мячом России Олег Дерипаска © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Олег Дерипаска избран на должность президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Голосование прошло в Москве на конференции организации.

Дерипаска избран единогласно, он был единственным кандидатом. Ранее свою кандидатуру с выборов снял директор организации по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус.

11 декабря на 78-м году жизни скончался возглавлявший ФХМР с 2009 года Борис Скрынник.

Дерипаске 57 лет, его кандидатуру на выборы президента ФХМР выдвинули регионы при поддержке министра спорта и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева. Он является основателем компании "Эн+".

За последние годы энергохолдинг занимался строительством и модернизацией лыжных трасс в разных регионах страны, а также финансировал иркутский клуб по хоккею с мячом "Байкал-Энергия". Дерипаска в качестве участника попечительского фонда трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина помог созданию центров единоборств в малых городах Сибири.