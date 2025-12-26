Йокич установил рекорд НБА по очкам в овертаймах

В пятницу "Денвер" обыграл "Миннесоту" со счетом 142:138

Центровой "Денвера" Никола Йокич и центровой "Миннесоты" Джулиус Рэндл © AP Photo/ David Zalubowski

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Сербский центровой "Денвера" Никола Йокич обновил рекорд по набранным очкам в овертаймах матчей регулярных чемпионатов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

26 декабря "Денвер" дома победил "Миннесоту" (142:138). Никола Йокич в решающий пятиминутный отрезок набрал 18 очков, превзойдя достижение Стефена Карри из "Голден Стэйт" (17 очков). Всего сербский центровой набрал в матче 56 очков при 16 подборах и 15 передачах, что также стало рекордом лиги.

"Денвер" занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 22 победы в 30 матчах. "Миннесота" идет 5-й, имея в активе 20 побед после 31 встречи.