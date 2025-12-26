Актер Ливанов рассказал, как он дрался на ринге с Константином Цзю

Цзю был куратором проекта "Король ринга" в 2007 году, в котором боксировать друг против друга выходили актеры

Редакция сайта ТАСС

Константин Цзю © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заслуженному артисту РФ Игорю Ливанову довелось быть спарринг-партнером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю. Об этом Ливанов рассказал в интервью ТАСС.

Цзю был куратором проекта "Король ринга" в 2007 году, в котором боксировать друг против друга выходили актеры.

"Я с ним спарринговался. Ему не понравятся мои слова, наверное, но он пропустил от меня два удара, я видел, как он меняется в лице. И я понял, что мне будет плохо. Я говорю абсолютно серьезно. У него есть такое кредо, что если даже мама будет на ринге, то ты должен положить ее. Нет тех людей, которые с тобой спаррингуются, которых ты должен щадить", - сказал Ливанов.

В любительском боксе Цзю становился чемпионом мира (1991) и двукратным чемпионом Европы (1989, 1991). В 2001 году Цзю, выступая в первом полусреднем весе, стал первым абсолютным чемпионом мира среди отечественных боксеров.