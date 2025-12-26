Зобнин заявил, что не рассматривал вариант с уходом из "Спартака"

В пятницу "Спартак" продлил контракт с полузащитником до 2027 года

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин после продления контракта с клубом отметил, что не рассматривал другие варианты продолжения карьеры. Комментарий футболиста приводит пресс-служба "Спартака".

Ранее "Спартак" объявил о продлении контракта с Зобниным до 2027 года.

"Это первое для меня подписание контракта в роли капитана. Счастлив и горд. Вообще не рассматривал другие варианты. Я в "Спартаке" уже давно. Клуб стал для меня родным, и я его очень люблю", - сказал Зобнин.

Также полузащитник рассказал о своей роли в команде в текущем сезоне. "В команде сейчас очень высокая конкуренция, и я нерегулярно попадаю в стартовый состав. Но есть еще задача "держать раздевалку": помогать и игрокам, и руководству, быть в каком-то роде связующим звеном", - сказал Зобнин.

Зобнину 31 год, он выступает за "Спартак" с 2016 года, а ранее играл за московское "Динамо", воспитанником которого является. В составе "Спартака" Зобнин становился чемпионом России, серебряным и двукратным бронзовым призером первенства страны, выигрывал Кубок и Суперкубок России. Всего за "Спартак" полузащитник провел 291 матч, забив 21 гол и отдав 19 результативных передач во всех турнирах. В составе сборной России доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.