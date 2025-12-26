Карлсен опоздал на символический первый ход на ЧМ по рапиду

Глава FIDE Аркадий Дворкович и президент Ассоциации шахмат Катара Мохаммеда Аль-Модиахи несколько минут ждали шахматиста

ДОХА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Норвежец Магнус Карлсен опоздал на символический первый ход на чемпионате мира по рапиду и блицу, вынудив президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича и главу Ассоциации шахмат Катара Мохаммеда Аль-Модиахи несколько минут стоять в ожидании. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

После церемонии открытия Дворкович и Аль-Модиахи подошли к первой доске, чтобы сделать символический ход. Но Карлсен отсутствовал. Неловкое ожидание продлилось несколько минут. Почетные гости было хотели перейти к первому столу у женщин, чтобы сделать первый ход, но в этот момент в зал вбежал Карлсен.