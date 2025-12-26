РФС получил право публиковать решения по лицензированию клубов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил изменения в правилах лицензирования клубов, согласно которым РФС получил право публиковать решения по лицензированию в открытом доступе. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Правила закрепляют право РФС публиковать резолютивные части решений по лицензированию, примененные меры обеспечения соблюдения требований и условия выдачи лицензий без раскрытия чувствительной финансовой информации клубов. Публикация таких сведений осуществляется в ограниченном объеме и направлена на информирование общественности о принятых решениях. Обновленные правила применяются в процедурах лицензирования на ближайшие сезоны и распространяются на все клубы, проходящие лицензирование в системе РФС", - сказано в сообщении пресс-службы организации.

РФС выдает лицензии российским футбольным клубам, оценивая их финансовую стабильность, прозрачность и соблюдение спортивных, инфраструктурных, кадровых и правовых стандартов.