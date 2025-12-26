ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Около 20 спортобъектов Свердловской области примут старты летней Спартакиады

Местом проведения соревнований станут Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский, Богданович, Верхняя Пышма и Сысерть
13:27
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Около 20 спортивных сооружений примут старты II Всероссийской спартакиады сильнейших, которые пройдут в Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Всего на территории субъекта состоятся старты по 22 видам спорта.

"В рамках Спартакиады на Среднем Урале состоятся соревнования по 22 видам спорта. В Свердловской области соревнования пройдут на 19 уже готовых спортивных объектах, включенных во всероссийский реестр. Еще один объект, который был введен в эксплуатацию совсем недавно, - рейс-трек спортшколы "Факел" в Богдановиче", - говорится в сообщении.

Всего Свердловская область примет порядка 8 тыс. участников Спартакиады, соревнования примут шесть городов: Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский, Богданович, Верхняя Пышма и Сысерть.

Помимо Свердловской области, которая станет центральной площадкой проведения Спартакиады, соревнования примут Татарстан, Башкортостан, Калининградская, Омская, Челябинская и Самарская области. Открытие состоится 8 августа в Екатеринбурге, закрытие - 30 сентября в Уфе. Соревновательная программа будет проходить с 3 августа по 29 сентября.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что Спартакиада станет главным отборочным этапом в сборные команды России для подготовки к участию в летних Олимпийских играх - 2028, в которых Россия рассчитывает принять участие в полном составе. Ожидается, что всего в стартах примет участие более 15 тыс. спортсменов. 

