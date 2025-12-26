Карякин пожелал удачи российским шахматистам на чемпионате мира в Дохе

26 декабря в Катаре стартовал чемпионат мира по рапиду и блицу

Редакция сайта ТАСС

Сергей Карякин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира по шахматам в рапиде (2012) и блице (2016) Сергей Карякин надеется, что российские шахматисты на турнире в Дохе сумеют показать все, на что они способны. Об этом Карякин рассказал ТАСС.

Чемпионат мира по рапиду и блицу стартовал в Катаре 26 декабря. В мужских соревнованиях принимают участие 28 российских шахматистов, включая Андрея Есипенко, который стал единственным спортсменом из РФ, пробившимся на турнир претендентов.

"Я думаю, что Есипенко сейчас в любом случае больше сконцентрирован на подготовке к турниру претендентов и все остальные турниры для него второстепенные, - рассказал Карякин. - Сейчас мы говорим про чемпионат мира по блицу, но это все равно менее значимое событие, скажем так. Но в любом случае я желаю всем россиянам удачи, пусть они покажут, на что они способны".

Главными звездами турнира станут норвежец Магнус Карлсен, индийский гроссмейстер Доммараджу Гукеш и россиянин Ян Непомнящий. Призовой фонд составил $1 млн.