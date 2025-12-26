Умер бывший тренер сборной Франции по футболу Жан-Луи Гассе

Ему было 72 года

Редакция сайта ТАСС

Жан-Луи Гассе, 2024 год © Aitor Alcalde/ Getty Images

ПАРИЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший помощник главного тренера сборной Франции по футболу Жан-Луи Гассе умер на 73-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "Марселя", главным тренером которого специалист работал в 2024 году.

Причина смерти не уточняется.

Гассе довел "Марсель" до полуфинала Лиги Европы, в котором команда по сумме двух матчей уступила итальянской "Аталанте". В сборной Франции специалист работал с 2010 по 2012 год в качестве помощника главного тренера Лорана Блана. По ходу карьеры Гассе также был главным тренером французских "Монпелье", "Кана", "Истра", "Сент-Этьена" и "Бордо".

С 2022 по 2024 год Гассе возглавлял сборную Кот-д'Ивуара. Он был уволен по ходу домашнего Кубка африканских наций 2024 года после группового этапа. Ивуарийцы вышли в плей-офф с 3-го места в квартете и выиграли турнир под руководством нынешнего главного тренера Эмера Фаэ.