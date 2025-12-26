"Крылья Советов" выплатят "РТ-капитал" 555 млн рублей до конца года

Председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев отметил, что бюджетные средства для погашения долга использоваться не будут

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

САМАРА, 26 декабря. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" выплатит дочерней компании Ростеха "РТ-капитал" 555 млн рублей до конца 2025 года. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев.

"На данный момент мы дополнительно заплатили в счет долга 67 млн. Далее планируем довести до 100. Бюджетные средства для погашения долга использоваться не будут. 555 млн рублей погасим в счет долга до конца года. Мы не обращаемся за кредитом в банк "Солидарность", - сказал Яковлев.

Он добавил, что полностью долг перед "РТ-капитал" планируется закрыть до конца января - начала февраля. Яковлев пояснил, что средства на оплату долга были получены за счет состоявшейся продажи Дома промышленности в Самаре. "Летом мы поняли, что есть возможность загасить долг через данную операцию, и юридически "РТ-капитал" ее дает, и мы начали этот вопрос прорабатывать", - уточнил председатель совета директоров клуба.

Он также подчеркнул, что клуб не имеет задолженностей перед игроками, сотрудниками и персоналом. "Мы выплатили все отпускные. Мы все обязательства выполнили", - отметил Яковлев.

1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с "Крыльев Советов" долга в размере более 928 млн рублей в пользу "РТ-капитал". Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе. Футбольный клуб занимал средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга.