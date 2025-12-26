Баскетболисты "Самары" одержали первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ

Ранее самарский клуб потерпел 16 поражений подряд

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Баскетболисты "Самары" обыграли "Пари Нижний Новгород" со счетом 79:71 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Самары" Евгений Минченко, набравший 24 очка. У "Пари НН" 16 очков в активе Айзеи Вашингтона. Игрок "Самары" Данила Походяев оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и сделав 11 подборов.

"Самара" одержала первую победу в текущем чемпионате и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице. Ранее команда потерпела 16 поражений подряд. "Пари НН" одержал 4 победы при 13 поражениях и занимает 9-е место.

В следующем матче "Самара" 7 января на выезде сыграет с красноярским "Енисеем". "Пари НН" 29 декабря в гостях встретится с пермской "Пармой".