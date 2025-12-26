Абаскаль назвал Карседо отличным тренером для "Спартака"
ТАСС, 26 декабря. Бывший главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль заявил, что Хуан Карседо отлично бы подошел на роль главного тренера столичного клуба. Комментарий Абаскаля приводит "Спорт-Экспресс".
Ранее в СМИ появилась информация, что испанец является основным кандидатом на должность главного тренера "Спартака". Клуб объявил об уходе серба Деяна Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.
"Карседо - очень хороший тренер с четкими представлениями. Он тщательно прорабатывает все тактические детали и очень дисциплинирован. У него высококлассный и опытный тренерский штаб. Для "Спартака" было бы отлично, если бы он стал тренером команды. Хуан мог бы продолжить работу, которую мы ведем уже несколько лет, и улучшить ее. Он очень квалифицированный специалист", - сказал Абаскаль.
Карседо 52 года, с 2023 года он возглавляет кипрский "Пафос". Под руководством тренера клуб стал чемпионом страны и обладателем Кубка Кипра. Ранее Карседо возглавлял испанские "Ибицу" и "Сарагосу". Также он работал в тренерском штабе Унаи Эмери в "Спартаке" в 2012 году. Кроме того, Карседо входил в штаб специалиста в испанских "Валенсии" и "Севилье", французском "Пари Сен-Жермен" и английском "Арсенале".
После 18 туров "Спартак" набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.