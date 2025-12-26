Абаскаль назвал Карседо отличным тренером для "Спартака"

Ранее СМИ сообщали, что испанец является основным кандидатом на должность главного тренера московского клуба

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Пафоса" Хуан Карседо © Gabriele Maltinti/ Getty Images

ТАСС, 26 декабря. Бывший главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль заявил, что Хуан Карседо отлично бы подошел на роль главного тренера столичного клуба. Комментарий Абаскаля приводит "Спорт-Экспресс".

Ранее в СМИ появилась информация, что испанец является основным кандидатом на должность главного тренера "Спартака". Клуб объявил об уходе серба Деяна Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

"Карседо - очень хороший тренер с четкими представлениями. Он тщательно прорабатывает все тактические детали и очень дисциплинирован. У него высококлассный и опытный тренерский штаб. Для "Спартака" было бы отлично, если бы он стал тренером команды. Хуан мог бы продолжить работу, которую мы ведем уже несколько лет, и улучшить ее. Он очень квалифицированный специалист", - сказал Абаскаль.

Карседо 52 года, с 2023 года он возглавляет кипрский "Пафос". Под руководством тренера клуб стал чемпионом страны и обладателем Кубка Кипра. Ранее Карседо возглавлял испанские "Ибицу" и "Сарагосу". Также он работал в тренерском штабе Унаи Эмери в "Спартаке" в 2012 году. Кроме того, Карседо входил в штаб специалиста в испанских "Валенсии" и "Севилье", французском "Пари Сен-Жермен" и английском "Арсенале".

После 18 туров "Спартак" набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.