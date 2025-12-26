Горячкина идет третьей после четырех туров чемпионата мира по рапиду

В мужском турнире Владислав Артемьев занимает четвертое место

Александра Горячкина © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ДОХА, 26 декабря. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина занимает третье место после первого игрового дня чемпионата мира по быстрым шахматам. Турнир проходит в Дохе.

Шахматистки провели по 4 партии из 11. Горячкина набрала 3,5 очка. Лидером является китаянка Чжу Цзиньэр (4 очка), второе место занимает Нино Бациашвили из Грузии (3,5).

В мужском турнире после 5 партий из 13 россиянин Владислав Артемьев занимает 4-е место. Она набрал 4,5 очка. Столько же на счету норвежца Магнуса Карлсена, Арджуна Эригайси из Индии, француза Максима Вашье-Лаграва и еще одного представителя Индии Доммараджу Гукеша. Рудик Макарян и Максим Матлаков набрали по 4 очка.

Чемпионат мира по быстрым шахматам завершится 28 декабря.