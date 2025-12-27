Карякин надеется, что МОК поддержит решение FIDE вернуть россиянам их флаг

Шахматист считает, что лучше признать свою ошибку, чем продолжать упорствовать в ней

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира в рапиде (2012) и блице (2016) Сергей Карякин надеется, что Международный олимпийский комитет (МОК) поддержит решение Международной шахматной федерации (FIDE) отменить в отношении российских спортсменов все действующие ограничения. Об этом Карякин рассказал ТАСС.

"Будем надеяться, что МОК поддержит, - сказал Карякин. - Это было бы правильно, лучше признать свою ошибку, чем продолжать упорствовать в ней. Надо дождаться официального комментария. Я так понимаю, что пока что в Дохе (на чемпионате мира по рапиду и блицу - прим. ТАСС) наши спортсмены все-таки, к сожалению, будут выступать под нейтральным флагом. Но на будущее будем надеяться, что ситуация поменяется".

14 декабря генассамблея FIDE большинством голосов делегатов приняла решение отменить введенные ранее ограничения против российских шахматистов. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом. Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата легальны и действительны, но организация будет консультироваться с МОК.