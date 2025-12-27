Махачев: Ян хорошо поработал над ошибками перед вторым боем с Двалишвили

ТАСС, 27 декабря. Российский боец смешанного стиля Петр Ян провел хорошую работу над ошибками перед вторым боем с грузином Мерабом Двалишвили, что позволило ему победить. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев.

Ян победил Двалишвили единогласным решением судей 7 декабря и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

"Я предполагал, что Яну будет тяжело. За полтора-два месяца до боя с Двалишвили мы случайно увиделись с ним в ресторане в Дубае, я сказал ему: "Следующий бой - самый большой шанс для тебя". Я понимал, что Петр немолодой, но Мераб был чуть "перегруженный". Не знаю, послушал ли он мой совет или нет, но я видел, что он привлек пацанов из Дагестана, подготовился к борьбе, это было видно в бою - что он хорошо подготовился именно в этом плане. В их первом бою Петр очень много пропускал проходов в ноги, очень много делал ошибок. Этот второй бой показал, что он хорошо поработал над ошибками", - сказал Махачев.

В 2023 году Двалишвили выиграл в первом бою у Яна единогласным решением судей.