Пригода рассказал, что его не интересует "Олимпиада на стероидах"
Редакция сайта ТАСС
06:32
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Соревнование "Олимпиада на стероидах" (Enhanced Games) не представляет никакого интереса для двукратного чемпиона мира по плаванию Кирилла Пригоды. Об этом Пригода рассказал ТАСС.
Ранее российский пловец Евгений Сомов вошел в число участников турнира.
"Я не буду следить за этими соревнованиями. Вся моя работа проходит в рамках Федерации водных видов спорта и World Aquatics (Международной федерации плавания - прим. ТАСС). Эта история мне неинтересна, и я не вижу перспектив, чтобы мне это было интересно", - сказал Пригода.
Проект "Олимпиады на стероидах" реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля. Соревнования состоятся 23-25 мая 2026 года в США.