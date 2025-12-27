Пригода рассказал, что его не интересует "Олимпиада на стероидах"

Ранее российский пловец Евгений Сомов вошел в число участников турнира

Кирилл Пригода © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Соревнование "Олимпиада на стероидах" (Enhanced Games) не представляет никакого интереса для двукратного чемпиона мира по плаванию Кирилла Пригоды. Об этом Пригода рассказал ТАСС.

"Я не буду следить за этими соревнованиями. Вся моя работа проходит в рамках Федерации водных видов спорта и World Aquatics (Международной федерации плавания - прим. ТАСС). Эта история мне неинтересна, и я не вижу перспектив, чтобы мне это было интересно", - сказал Пригода.

Проект "Олимпиады на стероидах" реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля. Соревнования состоятся 23-25 мая 2026 года в США.