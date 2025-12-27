ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Пригода рассказал, что его не интересует "Олимпиада на стероидах"

Ранее российский пловец Евгений Сомов вошел в число участников турнира
06:32

Кирилл Пригода

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Соревнование "Олимпиада на стероидах" (Enhanced Games) не представляет никакого интереса для двукратного чемпиона мира по плаванию Кирилла Пригоды. Об этом Пригода рассказал ТАСС.

Ранее российский пловец Евгений Сомов вошел в число участников турнира.

"Я не буду следить за этими соревнованиями. Вся моя работа проходит в рамках Федерации водных видов спорта и World Aquatics (Международной федерации плавания - прим. ТАСС). Эта история мне неинтересна, и я не вижу перспектив, чтобы мне это было интересно", - сказал Пригода.

Проект "Олимпиады на стероидах" реализуется при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля. Соревнования состоятся 23-25 мая 2026 года в США. 

