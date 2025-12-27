Аванесян обязали выплатить компенсацию Федерации тенниса России
07:24
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Представляющая Армению теннисистка Элина Аванесян будет должна возместить Федерации тенниса России (ФТР) убытки в связи с неисполнением договора спортивной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба ФТР.
Решение было принято Национальным центром спортивного арбитража (НЦСА).
Летом 2024 года Аванесян сменила российского спортивное гражданство на армянское. Спортсменка занимает 118-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации.