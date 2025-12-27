Махачев заявил, что проведет следующий бой не раньше апреля

Ранее чемпион UFC отказался от защиты титула в январе

Редакция сайта ТАСС

Ислам Махачев © Ishika Samant/ Getty Images

ТАСС, 27 декабря. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев проведет следующий бой не раньше апреля 2026 года. Об этом он заявил "Спорт-Экспрессу".

"Мне позвонили в декабре и спросили, буду ли драться в январе, я ответил: "Тогда я уже опаздываю, нет, в январе я точно не буду драться". Думаю, точно подерусь после Рамадана - апрель, май, июнь, любая дата. Если захотят поставить [в состав участников турнира UFC] в Белый дом, то подожду. Если нет - то можно подраться пораньше", - сказал Махачев.

В ноябре Махачев завоевал титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории после победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Россиянин заявил, что хочет провести защиту титула в Белом доме. В начале июля президент США Дональд Трамп анонсировал проведение турнира UFC на территории Белого дома в 2026 году в рамках мероприятий, посвященных празднованию 250-й годовщины принятия Декларации независимости США. В октябре Трамп заявил, что турнир пройдет 14 июля 2026 года.