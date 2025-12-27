Артемьев обыграл Карлсена и является лидером чемпионата мира по рапиду

После семи туров россиянин набрал 6,5 очка

Редакция сайта ТАСС

Владислав Артемьев и Магнус Карлсен © Salah Malkawi/ Getty Images

ДОХА, 27 декабря. /ТАСС/. Россиянин Владислав Артемьев обыграл норвежца Магнуса Карлсена в седьмом туре чемпионата мира по быстрым шахматам. Соревнования проходят в Дохе.

Артемьев играл белыми фигурами. После семи туров он набрал 6,5 очка и является единоличным лидером турнира. Всего шахматисты проведут по 13 партий, соревнования завершатся 28 декабря.

Карлсену 35 лет, он является лидером мирового рейтинга. В 2022 году он отказался защищать титул чемпиона мира в матче против россиянина Яна Непомнящего. Норвежец является пятикратным победителем чемпионатов мира по рапиду и восьмикратным - по блицу.

Артемьеву 27 лет. Он является чемпионом Европы (2019) и двукратным чемпионом России (2023, 2024).