Артемьев рассказал, что был не против ничьей в партии с Карлсеном

Российский шахматист обыграл лидера мирового рейтинга на чемпионате мира по рапиду

ДОХА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Владислав Артемьев был согласен на ничью до начала партии с норвежцем Магнусом Карлсеном на чемпионате мира по быстрым шахматам. Об этом российский гроссмейстер рассказал ТАСС.

Артемьев одержал победу белыми фигурами. Россиянин после семи туров набрал 6,5 очка и является лидером турнирной таблицы.

"Я не думаю, что он очень сильно переживал, в целом партия сложилась очень удачно для меня, начиная с дебюта. Дебют сложился неплохо, но я очень много думал, старался играть наиболее принципиально. Если честно, в какой-то момент я думал делать ничью. План на партию был играть солидно, я, естественно, был не против ничьей. Магнус - это Магнус, к тому же я на пол-очка впереди был", - отметил Артемьев.

"В то же время я не планировал зажиматься. То есть, если соперник рискнет, я был готов играть на победу. Мне кажется, я красиво завершил партию", - добавил российский шахматист.

Всего на чемпионате мира по рапиду шахматисты проведут по 13 партий, соревнования завершатся 28 декабря.