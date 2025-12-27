Японец Иноуэ в шестой раз защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Он победил мексиканца Давида Пикассо единогласным решением судей

Давид Пикассо и Наоя Иноуэ © Richard Pelham/ Getty Images

ТАСС, 27 декабря. Японец Наоя Иноуэ защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 55,22 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), он выиграл у мексиканца Давида Пикассо единогласным решением судей.

Иноуэ в седьмой раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета и Всемирной боксерской организации и в шестой - пояса Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской ассоциации. Он в шестой раз защитил звание абсолютного чемпиона мира в весе до 55,22 кг. В послужном списке 32-летнего японца теперь 32 победы (27 нокаутом) и ни одного поражения.

Японец в 2023 году стал абсолютным чемпионом мира во второй весовой категории, ранее он объединил все четыре пояса по престижным версиям в весе до 53,52 кг. Иноуэ стал вторым боксером в истории, завоевавшим звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях, когда число профессиональных версий расширилось до четырех. Первым этого достижения добился американец Теренс Кроуфорд - в весовых категориях до 63,5 кг и до 66,68 кг.

Всего Иноуэ становился чемпионом мира в четырех весовых категориях - до 48,99 кг, до 52,16 кг, до 53,52 и до 55,22 кг. В 2019 году Иноуэ стал победителем Всемирной боксерской суперсерии, выиграв у филиппинца Нонито Донейра.

25-летний Пикассо потерпел первое поражение в карьере при 32 победах (17 нокаутом), 1 ничьей. Он впервые боксировал за титулы чемпиона мира. Ранее он владел поясом чемпиона мира WBC среди молодежи, серебряным поясом WBC и титулом чемпиона Северной Америки.