"Астон Вилла" обыграла "Челси" и одержала 11-ю победу подряд

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей

Редакция сайта ТАСС

© Steve Bardens/ Getty Images

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. "Астон Вилла" со счетом 2:1 одержала волевую победу над "Челси" в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

Оба мяча в составе победителей забил Олли Уоткинс (63-я и 84-я минуты). У проигравших отличился Жоао Педро (37).

"Астон Вилла" одержала 11-ю победу подряд во всех турнирах. Команда из Бирмингема выиграла 8 матчей в чемпионате Англии и 3 в Лиге Европы.

В турнирной таблице чемпионата "Астон Вилла" занимает 3-е место, набрав 39 очков. "Челси" с 29 очками располагается на 5-й строчке.

В следующем туре "Астон Вилла" на выезде сыграет с лидером чемпионата "Арсеналом" (42 очка), "Челси" примет "Борнмут". Обе встречи пройдут 30 декабря.