В Канаде извинились за отказ от рукокопожатий после игры МЧМ с чехами

Федерация хоккея Канады заявила, что полностью берет ответственность за этот инцидент

Редакция сайта ТАСС

© Mattia Ozbot/ Getty Images

ОТТАВА, 27 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея Канады извинилась за отказ от рукопожатий игроков молодежной сборной страны после игры чемпионата мира с командой Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Встреча первого тура группового этапа прошла в ночь на субботу по московскому времени и завершилась победой канадцев со счетом 7:5.

"После вчерашнего матча молодежная сборная Канады покинула лед, не попрощавшись с командой Чехии. Федерация хоккея Канады полностью берет на себя ответственность за этот инцидент и приносит извинения команде Чехии, Чешской хоккейной ассоциации и Международной федерации хоккея за нашу ошибку", - говорится в заявлении пресс-службы Федерации хоккея Канады.

Во втором туре группового этапа молодежного чемпионата мира, который проходит в США, сборная Канады сыграет с командой Латвии. Чехи встретятся с датчанами. Оба матча пройдут в ночь на воскресенье по московскому времени.