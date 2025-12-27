ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортФутбол в Англии

"Астон Вилла" впервые с 1914 года выиграла 11 матчей подряд

Ранее команда добивалась такого достижения в 1897 году
Редакция сайта ТАСС
19:57

Игроки "Астон Вилла"

© Steve Bardens/ Getty Images

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Астон Вилла" впервые с 1914 года одержал 11 побед подряд и повторил клубный рекорд по этому показателю.

В субботу в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии команда из Бирмингема обыграла лондонский "Челси" (2:1).

Читайте также

А мог тащить "Спартак". Как "тренеришка" Эмери сделал из "Астон Виллы" гранда

Последний раз "Астон Вилла" выигрывала 11 матчей подряд в 1914 году. Ранее такое происходило в 1897 году.

"Астон Вилла" под руководством бывшего главного тренера московского "Спартака" Унаи Эмери одержала 8 побед в чемпионате Англии и 3 в Лиге Европы.

В таблице чемпионата Англии "Астон Вилла" занимает 3-е место, набрав 39 очков. В следующем туре команда из Бирмингема на выезде сыграет с лидером премьер-лиги "Арсеналом" (42 очка). 

Футбол в Англии