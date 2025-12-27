"Астон Вилла" впервые с 1914 года выиграла 11 матчей подряд

Ранее команда добивалась такого достижения в 1897 году

Игроки "Астон Вилла" © Steve Bardens/ Getty Images

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Астон Вилла" впервые с 1914 года одержал 11 побед подряд и повторил клубный рекорд по этому показателю.

В субботу в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии команда из Бирмингема обыграла лондонский "Челси" (2:1).

Последний раз "Астон Вилла" выигрывала 11 матчей подряд в 1914 году. Ранее такое происходило в 1897 году.

"Астон Вилла" под руководством бывшего главного тренера московского "Спартака" Унаи Эмери одержала 8 побед в чемпионате Англии и 3 в Лиге Европы.

В таблице чемпионата Англии "Астон Вилла" занимает 3-е место, набрав 39 очков. В следующем туре команда из Бирмингема на выезде сыграет с лидером премьер-лиги "Арсеналом" (42 очка).