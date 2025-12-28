"Бруклин" обыграл "Миннесоту" в НБА, Демин набрал 7 очков

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Бруклина" Егор Демин © Evan Bernstein/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. "Бруклин" в гостях со счетом 123:107 обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Бруклина" Кэмерон Томас, набравший 30 очков, на его счету также три подбора и четыре передачи.

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 7 очков. Также россиянин сделал два подбора и отдал три передачи. Игрок провел на площадке 27 минут и 13 секунд.

"Бруклин" занимает 13-е место в Восточной конференции, команда одержала 10 побед при 19 поражениях. "Миннесота" идет шестой на Западе с 20 победами и 12 поражениями. В следующем матче "Бруклин" в ночь на 30 декабря по московскому времени дома сыграет с "Голден Стэйт", "Миннесота" тогда же на выезде встретится с "Чикаго".