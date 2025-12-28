Золотой ключик, открывающий сердца. У шоу Авербуха новая звезда

Роль главного героя в ледовом шоу "Буратино" исполнила серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова

Редакция сайта ТАСС

Алиса Двоеглазова (Буратино) © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Премьера нового новогоднего ледового шоу Ильи Авербуха "Буратино" состоялась в пятницу во Дворце спортивной гимнастики Ирины Винер. Историю о деревянном мальчике, написанную Алексеем Толстым почти 90 лет назад, оживили звезды современного российского фигурного катания и легенды предыдущих поколений.

Сюжет сказки Авербух оставил практически неизменным - мальчишка, выструганный из полена шарманщиком Карло, вечно лезет не туда, вместо школы попадает в переделки, знакомится с лисой Алисой и котом Базилио, которые пытаются его обмануть, и с куклами из театра Карабаса Барабаса, ставшими его друзьями. Постепенно Буратино понимает, что мир устроен не так-то просто, а взрослые бывают и жадными, и жестокими. Буратино узнает тайну золотого ключика, который открывает потайную дверь, но открыть ее может только человек с чистым и любящим сердцем, ведь за ней в итоге не какой-то там клад, а целый новый театр - свободный, живой, без плетей и приказов Карабаса Барабаса. И смекалка и смелость иногда оказываются важнее послушания, дружба - всегда важнее выгоды, а свобода и честность - дороже золота.

Центральной интригой вечера стало появление на льду в роли мудрой Черепахи Тортиллы 84-летней Тамары Москвиной. Ее выход сорвал самые продолжительные овации зала.

"По-моему, были магнитные бури, когда на меня снизошло какое-то помутнение, и я согласилась. Но, пожалуй, я не жалею, - призналась Москвина перед шоу. - Силы еще есть, желание есть. И это какая-то новая сфера деятельности, которая все равно связана с молодежью".

Роль главного героя, озорного Буратино, исполнила серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова - еще одно стопроцентное попадание продюсера Авербуха. Девушка настолько подходит на эту роль, что иногда складывалось ощущение, что на коньки встал тот самый мальчишка из легендарного кинофильма 50-летней давности - в этом году кинокартина празднует юбилей.

"Какое небо голубое"

Папу Карло воплотил Максим Шабалин, Таракана - Алексей Ягудин, неразлучников-авантюристов Лису Алису и Кота Базилио сыграли олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Их костюмы, будто "проеденные мышами", стали отдельным элементом художественной составляющей шоу. А представить кого-то из фигуристов, кто смог бы более ярко перевоплотиться в усатых мошенников, практически невозможно.

"Эпиграфом к нашему появлению могут служить слова "любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда", - отметил перед выступлением Маринин, с удовольствием демонстрируя состаренный камзол своего персонажа. "Наши роли полностью соответствуют нашему внутреннему сегодняшнему состоянию", - пошутила Тотьмянина.

Вечного страдальца Пьеро сыграл Матвей Ветлугин, прекрасную Мальвину - Софья Шевченко, Артемона - Андрей Ежлов, Дуремара - Артем Ковалев, Светлячка - Анна Фролов. Все они только-только вернулись с чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге.

"Я считаю, что "Буратино" - объективно лучшее, что мне удавалось из детских постановок. Мне кажется, что у нас получилось именно создать ледово-театральную постановку. Даже обидно, что она будет идти пока только в новогодние праздники. Те, кто пришел, даже не ожидали, насколько здесь все сложится. И огромная заслуга в этом музыки Алексея Рыбникова - талантливейшего человека, написавшего фантастически понятную, талантливую и объединяющую поколения музыку. Она в нашем спектакле аранжирована его сыном Дмитрием", - рассказал Авербух.

Премьера шоу приурочена к 50-летию фильма Леонида Нечаева "Приключения Буратино" и 90-летию пьесы Алексея Толстого.