Смагин считает, что шахматист Карлсен переоценивает свою значимость

Перед партией ЧМ по рапиду с Владиславом Артемьевым норвежец зевал и демонстрировал свое безразличие, после поражения не расставил за собой фигуры на доске и оттолкнул оператора

Редакция сайта ТАСС

Магнус Карлсен © Dean Mouhtaropoulos/ Getty Images

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Норвежский шахматист Магнус Карлсен переоценивает свои величие и значимость. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Ранее Карлсен проиграл россиянину Владиславу Артемьеву в седьмом туре чемпионата мира по рапиду. Перед партией норвежец зевал и демонстрировал свое безразличие, после поражения не расставил за собой фигуры на доске и оттолкнул оператора.

Читайте также Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от Артемьева

"Мы уже привыкли к его эпатажному поведению. То он опоздает на партию, то из-за дресс-кода поругается, сейчас журналиста оттолкнул. На мой взгляд, он переоценивает свое величие и значение в шахматах", - сказал Смагин.

"Исход партии решила психология. У Артемьева было небольшое преимущество, но мало времени. Он нашел вариант, который ведет к вечному шаху, но Карлсен слишком оптимистично оценил свою игру, решил продолжить партию и, как обычно бывает в таких партиях, сразу пропустил отличный удар от Владислава. Артемьев в блестящем тактическом ключе завершил партию, чем Карлсен был страшно расстроен", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря в Катаре. Российские шахматисты выступают под флагом Международной шахматной федерации.