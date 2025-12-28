ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЗимние олимпийские виды спорта

Ардашев выиграл скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Вторым стал Дмитрий Жуль, третьим - Илья Семиков
Редакция сайта ТАСС
11:01

Сергей Ардашев

© Егор Алеев/ ТАСС

КИРОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Сергей Ардашев стал победителем скиатлона на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Кирово-Чепецке Кировской области.

Спортсмен преодолел дистанцию 20 км за 50 минут 53,7 секунды. Вторым финишировал Дмитрий Жуль, отставший от лидера на 0,3 секунды. Третье место поделили Илья Семиков и Павел Соловьев (отставание - 0,6 секунды).

Следующий этап Кубка России пройдет в Казани с 15 по 18 января. 

Зимние олимпийские виды спорта