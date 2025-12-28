Ардашев выиграл скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Вторым стал Дмитрий Жуль, третьим - Илья Семиков

Сергей Ардашев © Егор Алеев/ ТАСС

КИРОВ, 28 декабря. /ТАСС/. Сергей Ардашев стал победителем скиатлона на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Кирово-Чепецке Кировской области.

Спортсмен преодолел дистанцию 20 км за 50 минут 53,7 секунды. Вторым финишировал Дмитрий Жуль, отставший от лидера на 0,3 секунды. Третье место поделили Илья Семиков и Павел Соловьев (отставание - 0,6 секунды).

Следующий этап Кубка России пройдет в Казани с 15 по 18 января.