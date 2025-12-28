Карлсен признался, что ему стыдно за свою игру в партии с Артемьевым

Норвежец стал победителем чемпионата мира по рапиду в Дохе

ДОХА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Норвежец Магнус Карлсен признался, что ему стыдно за свою игру против россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по быстрым шахматам. Об этом он заявил журналистам после победы на турнире.

Карлсен набрал 10,5 очка после 13 туров и свое единственное поражение потерпел от Артемьева. Норвежец в шестой раз выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам.

"Мне стыдно за игру с Артемьевым. У меня было много ошибок, необдуманных ходов, я играл плохо. Но я должен отдать ему должное - он следовал своему плану. И даже в одном моменте я понял, что он предлагает ничью, но я думал, что смогу выиграть", - сказал Карлсен.

"Но я еще и плохо себя чувствовал перед игрой. Мне было зябко, я чувствовал себя не в своей тарелке, еще и партии задержались минут на десять. Вчера я проиграл Артемьеву и должен был проиграть еще. Но в итоге я рад, что я сделал работу хорошо", - добавил он.

29-30 декабря в Дохе пройдет чемпионат мира по блицу.