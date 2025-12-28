Третьяк считает, что ЦСКА выглядел намного мощнее "Спартака"

Армейцы одержали победу со счетом 2:1

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский ЦСКА по праву выиграл у столичного "Спартака" в воскресном матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Армейцы обыграли "Спартак" со счетом 2:1 и поднялись на шестое место в Западной конференции, оттеснив "Спартак" на восьмую позицию.

"Я давно такой игры у ЦСКА не видел. При этом оба вратаря сыграли хорошо. ЦСКА выглядел мощнее, выиграл по заслугам, действительно показал, что будет бороться за чемпионство", - сказал Третьяк.

Перед матчем Третьяк вместе с Борисом Михайловым и Владимиром Лутченко принял участие в символическом вбрасывании, посвященном 50-летнему юбилею первой в истории клубной Суперсерии с участием ЦСКА и "Крыльев Советов" против команд Национальной хоккейной лиги. Во время матча показывали архивные кадры игр, в том числе и встречи ЦСКА и "Филадельфии", в которой главный тренер армейцев Константин Локтев уводил команду из-за грубой игры соперника.

"Все-таки уважают ветеранов, победы вдохновляют молодежь. Если бы я молодым тогда вышел, то сыграл бы за себя и за того парня. Что касается игры в Филадельфии, многие не знают, в каких условиях мы играли. Нам сразу дали понять, что вы здесь не выиграете, и судьи ничего не смотрели", - пояснил Третьяк.