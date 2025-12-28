Михайлов: ЦСКА, несмотря на последние победы в КХЛ, не хватает голов

В воскресенье армейцы обыграли "Спартак" со счетом 2:1

Редакция сайта ТАСС

Борис Михайлов © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игрокам московского ЦСКА в атаке, несмотря на последние успехи в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), все равно не хватает голов. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и 10-кратный чемпион СССР Борис Михайлов.

ЦСКА в воскресенье выиграл у "Спартака" со счетом 2:1, в предыдущей игре армейцы в Нижнем Новгороде выиграли в серии буллитов со счетом 3:2. Перед матчем Михайлов вместе с Владиславом Третьяком и Владимиром Лутченко принял участие в символическом вбрасывании, посвященном 50-летнему юбилею первой в истории клубной Суперсерии с участием ЦСКА и "Крыльев Советов" против команд Национальной хоккейной лиги. Все трое принимали участие в этой серии игр.

"Дай бог, может, это повлияло, - ответил Михайлов на вопрос, могла ли церемония воодушевить игроков ЦСКА. - В обороне сыграли достойно, но атака должна забивать больше".

В следующем матче ЦСКА 30 декабря примет московское "Динамо".