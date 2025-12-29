Мостовой пока не знает, возглавит ли он "Броук Бойз"

По словам бывшего футболиста сборной России, пока он "думает и присматривается"

Александр Мостовой © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Мостовой пока не принял решения о том, чтобы возглавить медиафутбольный клуб "Броук Бойз". Об этом он заявил ТАСС.

Ранее Мостовой сообщил, что готов принять участие в турнире "Напике" в качестве главного тренера любительского клуба.

"Не могу подтвердить назначение главным тренером "Броуков". Пока что думаю и присматриваюсь", - сказал Мостовой.

Мостовому 57 лет, в марте 2025 года он получил тренерскую лицензию. Во время обучения Мостовой прошел стажировку в московском "Динамо".

В разные годы Мостовой выступал за "Красную Пресню", "Спартак", португальскую "Бенфику", французские "Кан" и "Страсбур", испанские "Сельту" и "Алавес". Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе "Спартака", победителем Кубка Португалии ("Бенфика"), финалистом Кубка Франции ("Страсбур") и Кубка Испании ("Сельта"). В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил 10 голов. Он является победителем молодежного чемпионата Европы в составе сборной СССР.