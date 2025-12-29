Арбитр Захаров выплатил компенсацию и помирился с прохожим, которого он ударил

Конфликт случился 8 октября на проезжей части в Казани

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

КАЗАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Судья Игорь Захаров, ударивший человека на проезжей части в Казани, помирился с пострадавшим. Арбитр выплатил компенсацию, которую перевели на благотворительность, сообщили в Федерации футбола Татарстана.

"По условиям мировой сделки, арбитр выплачивает компенсацию, но пешеход предложил перевести эти деньги не ему, а отправить их на нужды благотворительности. Игорь Захаров с радостью согласился и предложил отдать средства кондуктивному детскому саду "Все сам". В свою очередь, Захаров добавит к этим деньгам крупную сумму и лично от себя", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о конфликте Захарова и пешехода, который случился 8 октября. Арбитр, находившийся за рулем автомобиля, не пропустил пешехода на переходе, хотя тот просил его остановиться. После чего судья вышел из машины, ударил мужчину и уехал. В отношении 31-летнего Захарова составили административные протоколы за управление транспортным средством без полиса ОСАГО, остановку и стоянку на пешеходном переходе, а также непредоставление преимущества пешеходу. Захаров был отстранен Российским футбольным союзом (РФС) от обслуживания матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ).