Уехавший из РФ баскетболист Елатонцев подписал контракт с командой NCAA

Ранее "Локомотив-Кубань" подал жалобу на игрока в Международную федерацию баскетбола

Кирилл Елатонцев (слева) © Михаил Синицын/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Самовольно покинувший российский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" центровой Кирилл Елатонцев подписал контракт с Университетом Оклахомы из Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Мы рады его приходу и работаем над тем, чтобы он адаптировался к нашей программе, нашей системе и нашей терминологии, чтобы он мог помочь нам как можно быстрее и эффективнее", - сказал главный тренер команды Портер Мозер.

Елатонцеву 23 года, баскетболист выступал за "Локомотив-Кубань" с 2021 года. В сезонах-2023/24 и 2024/25 он признавался лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В нынешнем сезоне баскетболист не провел ни одной официальной игры за краснодарский клуб, ранее сообщалось, что Елатонцев хочет расторгнуть контракт, чтобы перейти в одну из зарубежных команд. 7 ноября он вызвал скорую и был госпитализирован, "Локомотив-Кубань" обвинил игрока в симуляции болезни и введении в заблуждение тренерского штаба и медицинского персонала клуба. 10 ноября Елатонцеву пришла повестка из военкомата. "Локомотив-Кубань" подал жалобу на Елатонцева в Международную федерацию баскетбола (FIBA).