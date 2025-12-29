Евсеев возглавил махачкалинский футбольный клуб "Динамо"

Сроки соглашения не уточняются

Главный тренер махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев © Эрик Романенко/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Вадим Евсеев назначен на пост главного тренера махачкалинского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сроки соглашения не уточняются. Ранее пост главного тренера покинул Хасанби Биджиев.

"Мы полностью поддерживаем его в этом желании и очень рады, что он стал частью нашего клуба, - сказал гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов. - Надеемся, что уже в весенней части наши болельщики увидят команду, которая играет под его руководством в динамичный, красивый футбол и не изменяет себе - активно прессингует, борется на каждом участке поля, до последней секунды матча".

Ранее 49-летний Евсеев возглавлял новороссийский "Черноморец". В качестве главного тренера он также работал в "Амкаре", "СКА-Хабаровске", "Уфе", "Шиннике", "Кубани" и "Ленинградце". В качестве игрока Евсеев выступал за московские "Спартак", "Торпедо", "Локомотив" и подмосковный "Сатурн". В составе "Спартака" он четырежды стал чемпионом России, в составе "Локомотива" - дважды.

После 18 туров махачкалинское "Динамо" набрало 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.